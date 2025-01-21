Политик Юри Ратас взял небольшой перерыв и отправился с семьей отдыхать на один из самых красивых островов Эстонии. В один из дней он неожиданно столкнулся с диким животным. «Чьи следы во дворе?» - спрашивает он своих подписчиков в посте в Instagram.
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ФОТО ⟩ Евродепутат Юри Ратас с семьей на отдыхе: здесь активная культурная жизнь и много интересного!
46-летний сторонник здорового образа жизни Юри Ратас регулярно делится своей повседневной жизнью в социальных сетях. Новоиспеченный евродепутат сообщает в Instagram, что вернулся из Брюсселя, так как небольшой перерыв и отправился с семьей на Хийумаа наслаждаться зимой.