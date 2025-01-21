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ФОТО Евродепутат Юри Ратас с семьей на отдыхе: здесь активная культурная жизнь и много интересного!

Перевод: Герман Аверьянов
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Юри Ратас
Юри Ратас Фото: Konstantin Sednev

Политик Юри Ратас взял небольшой перерыв и отправился ​с семьей отдыхать на один из самых красивых островов Эстонии. В один из дней он неожиданно столкнулся с диким животным. «Чьи следы во дворе?» - спрашивает он своих подписчиков в посте в Instagram.

46-летний сторонник здорового образа жизни Юри Ратас регулярно делится своей повседневной жизнью в социальных сетях. Новоиспеченный евродепутат сообщает в Instagram, что вернулся из Брюсселя, так как небольшой перерыв и отправился с семьей на Хийумаа наслаждаться зимой.

Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Instagramist
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