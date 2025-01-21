ФОТО Евродепутат Юри Ратас с семьей на отдыхе: здесь активная культурная жизнь и много интересного!

Политик Юри Ратас взял небольшой перерыв и отправился ​с семьей отдыхать на один из самых красивых островов Эстонии. В один из дней он неожиданно столкнулся с диким животным. «Чьи следы во дворе?» - спрашивает он своих подписчиков в посте в Instagram.