ЖУТКИЕ ВИДЕО «Видимость очень плохая и продолжает ухудшаться!» В Эстонии метель осложнила ситуацию на дорогах

«Эта метель становится все сильнее, видимость очень плохая!» - рассказывает редакции Elu24 читатель, направляющийся из Таллинна в Тарту. «Ветер такой сильный, что машину буквально трясет. Очень скользко!»

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Агентство окружающей среды также предупреждает всех водителей о том, что дороги местами очень скользкие.

Во многих регионах во вторник пройдет снег, местами метель, на островах и западном побережье выпадает мокрый снег и дождь. Дует юго-восточный и восточный ветер 4-10 м/с, порывами до 13 м/с, на побережье 6-12 м/с, порывами до 17 м/с.

Температура воздуха составляет 0..-5°C, на островах и западном побережье до +2°C.

В ближайшие сутки область низкого давления будет постепенно перемещаться с Балтийского моря в северо-восточном направлении через Эстонию.

В ночь на среду ожидается облачная погода. Во многих местах выпадет снег, местами возможна метель, в Западной Эстонии возможен мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный и южный 4-10 м/с, порывами до 14 м/с, после полуночи в Западной Эстонии ветер сменится на юго-западный и немного ослабеет. Температура воздуха -6..+1°C, на островах и западном побережье до +3°C, к утру повысится.

Днем в среду ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди и мокрый снег, в восточной части Эстонии возможен снег. Ветер будет южного направления 3-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Так как дорожные условия скользкие, напоминаем о необходимости соблюдать достаточную дистанцию и выбирать правильную скорость движения.