Какие пассажиры самолетов всех раздражают: версии бортпроводников и других путешественников

Свои версии того, с какими пассажирами хуже всего лететь в одном самолете, высказали как бортпроводники, так и другие путешественники.

Какие пассажиры раздражают бортпроводников?

Так, в своем блоге на The Telegraph стюардесса с десятилетним опытом Паула Гаан назвала пять самых раздражающих вещей, которые делают пассажиры - и это не захват чужих мест, который в последнее время все чаще случается в самолетах.

1. Занятие йогой

«Обычно это женщины лет 30, одетые в штаны для йоги Lululemon и сжимающие чашки Stanley, которые решают, что ночной рейс в Нью-Йорк – идеальное время, чтобы попрактиковаться в позе собаки мордой вниз. Я не могу адекватно выразить, насколько они раздражают. Разве я сую свой зад вам в лицо на вашей работе? Нет. Так что, пожалуйста, не делайте этого на моей», -возмущается Паула.

2. Любители поболтать

По словам девушки, некоторые пассажиры уверены, что бортпроводникам нравится с ними разговаривать во время долгих рейсов, чтобы скоротать время. Но это совершенно не так.