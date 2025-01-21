Свадьба Брэда Питта и его избранницы под угрозой срыва

Близкие друзья пары сообщают, что Брэд Питт хочет составить брачный договор, а вот его избранница против этого. Отмечается, что это болезненная тема для Инес, так как она не хочет лишиться своих прав.

«Свадьба отложена. Основная причина в том, что она отказывается подписывать брачное соглашение. Инес не хочет полностью отказываться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих», - сказал инсайдер в комментарии In Touch.

Издание отмечает, что актер хотел бы защитить свое состояние в 400 миллионов долларов, поэтому в будущем не планирует жениться без договора. Инес, с которой он находится в отношениях с 2022 года, расстроена сложившейся ситуацией, ведь она была рядом во время бракоразводного процесса Брэда с 49-летней Анджелиной Джоли и знакома с детьми.

Де Рамон с пониманием относится к взглядам Питта на брачный контракт, но считает их несправедливыми по отношению к себе.

В конце прошлого года Анджелина Джоли и Брэд Питт официально оформили развод после восьми лет борьбы за имущество и опеку над детьми, трое из которых - 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс и 20-летняя Захара - приемные.

Помимо этого, у пары есть биологические дети: 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен. Ранее стало известно, что все три дочери отказалась от фамилии Питта.