«Как будущий министр образования, я должна обладать широким амплуа»: эстонская светская львица начинает осваивать новую профессию

В настоящее время Бригитте Сюзанне Хунт изучает юриспрудению в Таллиннском университете, но в этом году она решила получить еще один диплом. «Я хочу быть компетентной в вопросах спорта и давать полезные советы», - объяснила она свое решение в социальных сетях.