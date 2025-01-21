Вт, 21.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Как будущий министр образования, я должна обладать широким амплуа»: эстонская светская львица начинает осваивать новую профессию

Copy
Бригитте Сюзанн Хунт.
Бригитте Сюзанн Хунт. Фото: Konstantin Sednev

В настоящее время Бригитте Сюзанне Хунт изучает юриспрудению в Таллиннском университете, но в этом году она решила получить еще один диплом. «Я хочу быть компетентной в вопросах спорта и давать полезные советы», - объяснила она свое решение в социальных сетях.

Светская львица и студентка Таллиннского университета Бригитте Сюзанне Хунт дала себе обещание в новом году: пришло время исполнять мечты. «И прямо в этом году. Больше никаких отсрочек», - написала Хунт в своем Instagram.

«Я найду на это время и сделаю все», - пообещала она и сообщила в Instagram-историях, что получила во вторник, 21 января, письмо с подтверждением от одной организации.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх