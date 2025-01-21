В настоящее время Бригитте Сюзанне Хунт изучает юриспрудению в Таллиннском университете, но в этом году она решила получить еще один диплом. «Я хочу быть компетентной в вопросах спорта и давать полезные советы», - объяснила она свое решение в социальных сетях.
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«Как будущий министр образования, я должна обладать широким амплуа»: эстонская светская львица начинает осваивать новую профессию
Светская львица и студентка Таллиннского университета Бригитте Сюзанне Хунт дала себе обещание в новом году: пришло время исполнять мечты. «И прямо в этом году. Больше никаких отсрочек», - написала Хунт в своем Instagram.