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Исповедь девушки: «Я пошла снимать видео в дом престарелых и нашла там любовь!»

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis @tiffanymidwest TikToki videost

Тиффани состоит в отношениях с мужчиной, который старше ее на 60 лет, и вскоре они планируют пожениться. Она отметила, что включена в его завещание, но настаивает на том, что это настоящая любовь.

Тиффани, более известная в сети как Wisconsin Tiff, собирается выйти замуж за 80-летнего мужчину в конце января. Она с нетерпением ждет, чтобы провести с ним оставшиеся дни. «Мужчины постраше более щедры», - объясняет она. «Мне нравятся дедушки». Тиффани также отмечает, что рядом с ней жених чувствует себя как 20-летний.

@tiffanymidwest

I love making people happy

♬ delulu - NESYA
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