Исповедь девушки: «Я пошла снимать видео в дом престарелых и нашла там любовь!»

Тиффани, более известная в сети как Wisconsin Tiff, собирается выйти замуж за 80-летнего мужчину в конце января. Она с нетерпением ждет, чтобы провести с ним оставшиеся дни. «Мужчины постраше более щедры», - объясняет она. «Мне нравятся дедушки». Тиффани также отмечает, что рядом с ней жених чувствует себя как 20-летний.