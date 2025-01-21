Тиффани состоит в отношениях с мужчиной, который старше ее на 60 лет, и вскоре они планируют пожениться. Она отметила, что включена в его завещание, но настаивает на том, что это настоящая любовь.
Для подписчиков
Исповедь девушки: «Я пошла снимать видео в дом престарелых и нашла там любовь!»
Тиффани, более известная в сети как Wisconsin Tiff, собирается выйти замуж за 80-летнего мужчину в конце января. Она с нетерпением ждет, чтобы провести с ним оставшиеся дни. «Мужчины постраше более щедры», - объясняет она. «Мне нравятся дедушки». Тиффани также отмечает, что рядом с ней жених чувствует себя как 20-летний.