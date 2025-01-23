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Беатриче Фениче о своем бизнесе: «Когда видишь, как люди ценят твою работу, это дает невероятные силы двигаться дальше»

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Несколько лет назад стало известно, что суд объявил о банкротстве светской львицы Беатриче Фениче. Ресторан Mull закрылся в столице спустя 11 лет работы, но открыл свои двери два года назад в Тарту. Как сегодня идут дела у Беатриче, которая недавно вышла замуж в седьмой раз?

«Мы ищем талантливого, смелого и открытого шеф-повара, который присоединится к нашей команде для проведения больших и праздничных мероприятий, на которые бронируют все заведение», - начала Беатриче.

«Эти особые случаи, будь то дни рождения, корпоративы или другие торжества, требуют самоотдачи, креативности и мастерства на кухне. Я думаю, что шеф-повару, которого мы найдем, очень повезет, потому что, помимо вдохновляющей рабочей атмосферы, он будет наслаждаться положительной энергией и благодарностью компании», - рассказывает светская львица.

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