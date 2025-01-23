Беатриче Фениче о своем бизнесе: «Когда видишь, как люди ценят твою работу, это дает невероятные силы двигаться дальше»

Несколько лет назад стало известно, что суд объявил о банкротстве светской львицы Беатриче Фениче. Ресторан Mull закрылся в столице спустя 11 лет работы, но открыл свои двери два года назад в Тарту. Как сегодня идут дела у Беатриче, которая недавно вышла замуж в седьмой раз?