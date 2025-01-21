В доме 44-летнего продюсера Вахура Валгмаа прошел обыск, организованный КаПо. Искали 43-летнего рэпера Beebilõust (настоящее имя - Андрус Элбинг). «Меня прижали к стене», - рассказывает Валгмаа, который сотрудничал со многими звездами и сейчас работает над документальным фильмом об Элбинге.
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К эстонскому продюсеру пришли с обыском из-за популярного рэпера: «Угрожал оружием и сделал несколько выстрелов!»
В понедельник вечером, 20 января, Вахур Валгмаа сделал странную публикацию в соцсетях, где сообщил, что в его доме только что прошел обыск, так как искали одного рэпера.