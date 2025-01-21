Одежда с пайетками может вызвать проблемы в аэропорту: туристка раскрыла причину

Однако многие даже не догадываются, что из-за некоторых элементов гардероба их проверка может существенно затянуться. Опытная блогерша-путешественница с ником travelby_laurie на своей странице в TikTok рассказала о нескольких вещах, которые не стоит надевать в аэропорт.

В первую очередь, она советует ни в коем случае не повязывать ничего на талию - от ремня до кофты. Вместо этого их стоит снять с себя еще на подходе к стойкам проверки на безопасность и сложить в специальную корзинку, которая и будет проезжать через сканеры.

Также не стоит пытаться пройти через сканеры безопасности в одежде с пайетками, даже если это будет совсем небольшой элемент декора, не говоря уже о целом вечернем платье из подобного материала - вы же не хотите бежать в экстренном порядке переодеваться или идти на индивидуальную проверку.