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ВИДЕО «Она напала на моего сына!» Концерт группы Lordi в Таллинне закончился конфликтом между фанатами

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Группа Lordi выступила на открытии Европейской спортивной столицы 2025.
Группа Lordi выступила на открытии Европейской спортивной столицы 2025. Фото: Martin Pedaja

В субботу, 18 января, во время выступления финской группы Lordi на Таллиннском певческом поле произошел конфликт между двумя посетительницами. На место была вызвана полиция.

Жительница Таллинна Ксения ведет свой блог, за которым следят тысячи человек. В субботу, 18 января, она с 16-летним сыном отправилась на концерт любимой группы Lordi, где вела прямой эфир на своем Youtube-канале. И хотя музыка финнов довольно тяжелая, никто точно не ожидал такого накала страстей на их концерте.

По словам Ксении, когда музыканты закончили выступление, они начали бросать в зал медиаторы, барабанные палочки и одежду - зрители были в восторге от того, что могут получить что-то на память от любимых исполнителей.

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