В субботу, 18 января, во время выступления финской группы Lordi на Таллиннском певческом поле произошел конфликт между двумя посетительницами. На место была вызвана полиция.
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ВИДЕО ⟩ «Она напала на моего сына!» Концерт группы Lordi в Таллинне закончился конфликтом между фанатами
Жительница Таллинна Ксения ведет свой блог, за которым следят тысячи человек. В субботу, 18 января, она с 16-летним сыном отправилась на концерт любимой группы Lordi, где вела прямой эфир на своем Youtube-канале. И хотя музыка финнов довольно тяжелая, никто точно не ожидал такого накала страстей на их концерте.