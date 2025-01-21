ВИДЕО «Она напала на моего сына!» Концерт группы Lordi в Таллинне закончился конфликтом между фанатами

Жительница Таллинна Ксения ведет свой блог, за которым следят тысячи человек. В субботу, 18 января, она с 16-летним сыном отправилась на концерт любимой группы Lordi, где вела прямой эфир на своем Youtube-канале. И хотя музыка финнов довольно тяжелая, никто точно не ожидал такого накала страстей на их концерте.