ВИДЕО В Сети обсуждают поцелуй Дональда и Мелании Трамп

Во время инаугурации Дональд Трамп захотел поцеловать свою жену Меланию в щеку. Впрочем, между ними возникла непреодолимая преграда - шляпка первой леди.

Поэтому пара ограничилась воздушным поцелуем, чем Мелания осталась довольна. Однако так не скажешь о Дональде Трампе. Он немного скривился, но потом снова вернулся к празднованию.

В Сети были шокированы семейной сценой: «Очевидно, что она никогда не снимет шляпу. Особенно в постели...»; «Она надела эту шляпу, чтобы он не мог ее коснуться»; «Я не вижу, что жена любит его. Все ради денег...»

Во время прошлой инаугурации Трампа в 2017 году тоже случались комичные ситуации. Например, Дональд, казалось, забыл о своей жене, когда торопливо поднялся по ступенькам Белого дома, чтобы поприветствовать своего предшественника, президента Барака Обаму и его жену Мишель. Впоследствии миссис Трамп пришлось идти одной. Позже в тот же день Мелания была запечатлена хмурой. Она улыбнулась, когда Трамп повернулся к ней, но как только муж отвернулся, лицо первой леди снова стало суровым.

Отношения пары подверглись дальнейшему вниманию в мае того же года во время визита в Тель-Авив (Израиль), когда миссис Трамп оттолкнула руку президента после того, как он попытался взять ее за руку на красной дорожке, пишет Фокус.