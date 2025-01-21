БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! В одном из эстонских городов к пожилой женщине напросился подозрительный гость: подготовка к ограблению?

В группе Facebook Märgatud Paldiskis женщина рассказала историю о том, как к ее 76-летней матери средь бела дня напросился в квартиру незнакомый мужчина. Его визит выглядел весьма подозрительно.

«Хочу обратить внимание на инцидент, который произошел несколько дней назад в Палдиски. Средь бела дня в дверь квартиры пожилой женщины, проживающей в городе, позвонил мужчина, представившийся техником, который якобы должен проверить/починить телевизор и его кабели. Никаких предварительных договоренностей по этому поводу не было», - пишет Эве.

«Пожилая женщина ничего не заподозрила и пустила мужчину в квартиру. У него был с собой ящик с инструментами и планшет. Он отодвинул от стены тумбу с телевизором, якобы проверяя что-то. Там были только шнур от телевизора в розетке и антенна в другом разъеме - современное и исправное соединение.

Осознав, что ему нечего делать, мужчина начал быстро искать что-то в планшете, показал на экране какое-то имя, спросив, она ли это. Получив отрицательный ответ от хозяйки, мужчина стал извиняться, мол, ошибся адресом, случайно проехал мимо Кейла, хотел попасть на улицу Раэ. Однако в Кейла улицы Раэ не существует, что вызывает дополнительные вопросы», - продолжает Эве.

После этого мужчина быстро ушел и направился пешком в сторону магазина Coop. «Во всяком случае, осталось множество вопросов. Неужели так собирают информацию для подготовки к ограблению? Или какова цель такого странного визита?» - задается вопросом Эве, интересуясь, не заметил ли кто-либо из других жителей Палдиски похожих незваных гостей.

В ответ на пост Эве предполагают, что мужчина мог спутать улицу Раэ с улицей Паэ. «Как-то маловероятно случайно проехать мимо Кейла до Палдиски», - сомневается другой местный житель.

На прошлой неделе Elu24 писала о похожем случае в Тарту. Там вечером буднего дня в дверь квартиры в одном из небольших домов позвонил мужчина, который выглядел как курьер, но, уходя, прихватил связку ключей, оставленную у двери. Жильцы квартиры никаких заказов не делали, как и другие обитатели дома.