Чулпан Хаматова об игре на латышском: «Чувство, что я сдаю экзамен»

Хаматова отметила, что еще до переезда в Латвию играла на иностранных языках - в частности, на немецком и на английском, поэтому ее не пугала перспектива латышскоязычных ролей. Тем более, по ее словам, с партнерами было очень приятно работать и все они старались ей помогать.

Тем не менее, полностью комфортно она себя не чувствовала.

«Мне внутри было сложно избавиться от этого чувства, что я сдаю экзамен. Вот тут я поругалась сама с собой, потому что это дает чувство несвободы, и оно мне не нравилось.

Я не хотела сдавать экзамен, я хотела рассказывать историю и получать максимальное удовольствие от процесса. Но все равно это присутствовало, потому что тоже чужой язык, наверное. Но я старалась от этого избавляться, и до сих пор стараюсь», - поделилась актриса.

Чулпан также отметила, что латвийская публика очень сдержанная.

«Она более деликатная, как я поняла со временем. Зрители настолько боятся помешать артистам, что даже не будут смеяться в голос, а будут просто улыбаться. Потому что они очень уважительно относятся к тому, что происходит на сцене», - сказала Хаматова.

Видео: Интервью Чулпан Хаматовой Youtube-каналу «И грянул Грэм»

Актриса в очередной раз прокомментировала инцидент с Латвийским Национальным театром, который не разрешил российским артистам ставить на своей сцене спектакль «Записки сумасшедших», хотя сначала дал на это согласие. На вопрос ведущего, не была ли для нее болезненной эта ситуация, Хаматова заверила, что ее лично это не задело.

«Я понимаю: это был конфликт на пустом месте. То есть это была какая-то связка нелепостей и случайностей, которые вылились вот в такую глупость. То есть для меня как бы в финале все это решение и весь этот конфликт - он правда из мыльного пузыря», - сказала она.

Хаматова также рассказала, что наконец получила очередной вид на жительство - осенью 2024 года она упоминала, что ей продлили рассмотрение документов: чиновники потребовали уточнить данные о местах ее работы в 1990-х годах. В Россию она возвращаться не планирует, хотя не отказалась бы прогуляться по памятным для нее местам.

«Латвия стала моим домом», - заключает Хаматова в интервью.