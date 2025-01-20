«У меня трудные времена!» Скандальная светская львица, рекламировавшая поддельные сумки, удивила выбором платья с китайского сайта

29-летняя блогер и поклонница люксовых брендов Бригитте Сюзанне Хунт позировала на Бали в невероятно красивом платье, которое, по слухам, было куплено в китайском интернет-магазине Shein. «Я выгляжу прекрасно абсолютно во всем», - ответила Хунт на вопрос редакции о том, действительно ли на ней одежда недорогого китайского бренда быстрой моды.​