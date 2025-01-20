Вся в темном и очень серьезная: Мелания Трамп приехала на мессу перед инаугурацией

За несколько часов до инаугурации Дональд Трамп приехал в епископальную церковь Св. Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне вместе со своей женой Меланией. Будущий 47-й президент отправился в церковь в кортеже, выехав из Блэр-хауса, официальной гостевой резиденции главы государства, пишет The New York Post.

Если в прошлый раз Мелания была в ярком голубом наряде, то в этот раз она выбрала монохромный ансамбль, состоящий из длинного темно-синего приталенного пальто с разрезом сзади нью-йоркского бренда Adam Lippes и шляпы-канотье в тон с белой лентой бренда Eric Javits. Образ дополнили туфли в тон. На ней было минимум макияжа, а в ушах виднелись едва заметные сережки-гвоздики. Образ завершали белый шарф и черные кожаные перчатки. Обычно распущенные волосы бывшей модели в этот раз были собраны в аккуратный пучок.

Будущая первая леди выглядела очень сосредоточенной и практически не улыбалась, заходя в церковь.

Что касается Дональда Трампа, то, пожалуй, самым ярким изменением в его образе является отсутствие красного галстука. В этот раз он надел темно-фиолетовый.

Супругов сопровождал их 18-летний сын Бэррон.

После богослужения Трампы встретятся с президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в Белом доме на традиционном чайном приеме. Затем обе пары вместе поедут на Капитолийский холм для принятия присяги Трампа в качестве президента.