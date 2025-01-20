«Товар не получите, а деньги потеряете!» В социальных сетях распространяется мошенническая кампания от имени Lidl

Название кампании звучит как «Lidl fitness sale!» и преподносится как самая большая распродажа года. Нажав «Купить сейчас», вы попадаете на страницу, которая выглядит как сайт Lidl, но она на английском языке. Это страница, на которой продается только спортивный инвентарь - от гантелей до тренажеров.