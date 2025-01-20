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«Товар не получите, а деньги потеряете!» В социальных сетях распространяется мошенническая кампания от имени Lidl

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Facebookist

В социальных сетях уже довольно долго распространяется кампания по продаже дешевого спортивного инвентаря с логотипами магазинов Lidl. К сожалению, это мошенничество, жертвами которого уже стали многие. «К счастью, сумма была не слишком большой», - неловко призналась женщина, которая стала жертвой мошеннической схемы.

Название кампании звучит как «Lidl fitness sale!» и преподносится как самая большая распродажа года. Нажав «Купить сейчас», вы попадаете на страницу, которая выглядит как сайт Lidl, но она на английском языке. Это страница, на которой продается только спортивный инвентарь - от гантелей до тренажеров.

Как стало известно редакции Elu24, пострадало уже множество людей, одна из жертв согласилась анонимно рассказать о случившемся подробнее.

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