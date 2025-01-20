В социальных сетях уже довольно долго распространяется кампания по продаже дешевого спортивного инвентаря с логотипами магазинов Lidl. К сожалению, это мошенничество, жертвами которого уже стали многие. «К счастью, сумма была не слишком большой», - неловко призналась женщина, которая стала жертвой мошеннической схемы.
Для подписчиков
«Товар не получите, а деньги потеряете!» В социальных сетях распространяется мошенническая кампания от имени Lidl
Название кампании звучит как «Lidl fitness sale!» и преподносится как самая большая распродажа года. Нажав «Купить сейчас», вы попадаете на страницу, которая выглядит как сайт Lidl, но она на английском языке. Это страница, на которой продается только спортивный инвентарь - от гантелей до тренажеров.