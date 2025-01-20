ГОЛЛИВУД БЛИЗКО! На «Золотой глобус» можно посмотреть в латвийском музее

С 21 по 28 января 2025 года в вестибюле третьего этажа Латвийского национального художественного музея будет уникальная возможность увидеть статуэтку «Золотой глобус», врученную анимационному фильму «Поток».



Труд латвийских мультипликаторов триумфально шагает по планете, получив уже десятки престижных международных премий. Самой значимой из них стал «Золотой Глобус», врученный две недели назад в Лос-Анджелесе. Эту премию называют предвестником «Оскара». Это первый латвийский фильм, удостоившийся такой чести.

На статуэтку можно посмотреть бесплатно в часы работы музея.

А если вдруг вы решите провести выходные в Риге, 25 января в 12.00 музей приглашает детей на специальный урок рисования «Кошка, Собака, Капибара, Лемур, Птица-секретарь и их язык», где маленькие художники вдохновятся персонажами «Потока» и научатся изображать движения, характерные для этих животных. Стоимость участия для детей до 18 лет - 6 евро, для взрослых и пожилых людей - 8 евро.