Из-за судебной ошибки освобожденный наркоторговец должен вернуться в тюрьму

«Один из двух наркоторговцев, осужденных два года назад на долгий срок, Маргус Рейдольф, сегодня спокойно разгуливает на свободе, хотя вскоре ему должно прийти уведомление о необходимости вернуться в тюрьму для отбывания оставшегося срока, превышающего семь лет», - сообщает Reporter.