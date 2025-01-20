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Из-за судебной ошибки освобожденный наркоторговец должен вернуться в тюрьму

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

«Один из двух наркоторговцев, осужденных два года назад на долгий срок, Маргус Рейдольф, сегодня спокойно разгуливает на свободе, хотя вскоре ему должно прийти уведомление о необходимости вернуться в тюрьму для отбывания оставшегося срока, превышающего семь лет», - сообщает Reporter.

Уголовное дело Рейдольфа и его делового партнера Герта Раала ранее освещал портал Elu24. Согласно статье, опубликованной в марте прошлого года, государство обязано было выплатить подсудимому шестизначную компенсацию в связи с недостаточными доказательствами.

Суд постановил взыскать с Эстонской Республики в пользу Рейдольфа компенсацию за 1018 дней незаконного содержания под стражей в размере 61 487,20 евро. Также удовлетворено ходатайство о возмещении расходов на уголовное разбирательство в сумме 36 330,50 евро.

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