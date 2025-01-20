Разбросанные бутылки и нетрезвый отец: отважная шестилетняя девочка из Эстонии обратилась за помощью в полицию

«На выходных мы получили тревожный звонок от шестилетней девочки. Ребенок пожаловался, что она дома вместе с младшими братом и сестрой, а их отец настолько пьян, что не может за ними ухаживать или обеспечить их безопасность и благополучие», - говорится в публикации.

Полицейские поспешили на помощь детям, но дверь в комнату была заперта, и они не могли попасть внутрь. Девочка, которая звонила, направила полицейских к окну с другой стороны дома, через которое они смогли попасть к детям.​

«В доме бегали трое малышей, а в другой комнате спал отец в состоянии сильного алкогольного опьянения», - отмечается в публикации.​

После долгих и настойчивых попыток полицейских разбудить отца, он наконец проснулся и, как можно было ожидать, был недоволен неожиданным визитом «гостей».

«Вокруг спящего отца и в других комнатах были разбросаны бутылки алкоголя. Попытавшись поговорить с хозяином дома, стало очевидно, что в таком состоянии он не способен ухаживать за маленькими детьми», - говорится в публикации.

Полицейским пришлось взять заботу о детях на себя.

Детей одели, младшему ребенку поменяли подгузник, а затем полицейские начали искать родственников, которые могли бы временно приютить малышей до возвращения их матери. К сожалению, ни один из родственников в тот момент не находился достаточно близко или не мог взять их к себе. Поскольку оставить детей в таком доме было невозможно, полицейские одели их, посадили в теплую патрульную машину и поехали навстречу матери в другой уезд.

«Детей передали матери, а далее мы совместно с партнерами будем работать над тем, чтобы их благополучие и безопасность были гарантированы даже тогда, когда они находятся с отцом», - добавили в сообщении.

Полицейские хвалят смелую 6-летнюю девочку, благодаря решительности и отваге которой дети из этой семьи в тот день оказались в безопасном, теплом и чистом месте.

«Если вы видите, слышите или знаете, что где-то дети оставлены без присмотра и заботы, пожалуйста, сообщите об этом. Давайте вместе сделаем так, чтобы ни один малыш не проводил свои дни без внимания и любви», - призывает полиция.

Фото: Facebook/Lõuna prefektuur