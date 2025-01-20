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Священник Яан Таммсалу вновь попал в неприятности: «Полицейский покачал головой, и мы попытались снова»

Перевод: Влада Лаевалинд
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Священник Яан Таммсалу.
Священник Яан Таммсалу. Фото: Toomas Tuul

«Составили протокол и спросили, может ли кто-то за мной приехать», - описал священник Яан Таммсалу воскресенье, 19 января, когда полиция задержала его во время рейда. История, к счастью, закончилась благополучно, но преподала Таммсалу ценный урок, которым он поделился с подписчиками в социальных сетях.

Священник Яан Таммсалу на прошлой неделе попал в неприятности с полицией. Таммсалу подробно описал произошедшее в посте, опубликованном в социальных сетях, в конце которого добавил полезный совет для всех водителей.

«Почти стал знаменитым. Это случилось вчера», - начал Таммсалу свой пост в Facebook, который он опубликовал на следующий день после происшествия - в понедельник, 20 января.

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