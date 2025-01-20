Священник Яан Таммсалу вновь попал в неприятности: «Полицейский покачал головой, и мы попытались снова»

«Составили протокол и спросили, может ли кто-то за мной приехать», - описал священник Яан Таммсалу воскресенье, 19 января, когда полиция задержала его во время рейда. История, к счастью, закончилась благополучно, но преподала Таммсалу ценный урок, которым он поделился с подписчиками в социальных сетях.