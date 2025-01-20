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Что делать, если потеряли смартфон за границей: шесть важных шагов

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Телефон в путешествии. Фото иллюстративное.
Телефон в путешествии. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Смартфон стал не только средством связи, но и очень удобным помощником современного человека. Кроме того, мы часто храним в нем много важной для нас информации. Потеря этого гаджета не просто создаст нам много неудобств, но и грозит утечкой чувствительной для нас информации, например банковских данных или частных фото, пишет Униан.

Особенно неприятно потерять смартфон во время зарубежной поездки. Часто эти гаджеты становятся объектами кражи. Если именно это произошло с вами, стоит прибегнуть к следующим шагам:

  1. Воспользуйтесь приложением Find my IPhone или Find my Android. Конечно, для этого потерянный телефон заранее должен быть зарегистрирован в системе, и вы должны иметь на руках еще один запасной телефон. В этих программах вы можете определить место нахождения устройства, или по крайней мере удаленно заблокировать его, или даже удалить с него всю информацию, чтобы она не досталась ворам.
  2. Измените пароли везде, куда вы заходили с помощью украденного телефона.
  3. Свяжитесь со своим оператором, чтобы получить свой номер IMEI - уникальный номер украденного телефона, который автоматически передается провайдеру, когда аппарат подключен к сети. Этот номер понадобится для полиции и вашей страховой компании, если вы застрахованы на такой случай.
  4. Подайте заявление в местную полицию.
  5. Свяжитесь со страховой компанией, если у вас есть туристическая страховка.
  6. Если у вас похитили также документы, удостоверяющие личность, стоит обратиться в посольство или консульство Эстонии в стране пребывания.
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