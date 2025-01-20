Смартфон стал не только средством связи, но и очень удобным помощником современного человека. Кроме того, мы часто храним в нем много важной для нас информации. Потеря этого гаджета не просто создаст нам много неудобств, но и грозит утечкой чувствительной для нас информации, например банковских данных или частных фото, пишет Униан.
Что делать, если потеряли смартфон за границей: шесть важных шагов
Особенно неприятно потерять смартфон во время зарубежной поездки. Часто эти гаджеты становятся объектами кражи. Если именно это произошло с вами, стоит прибегнуть к следующим шагам:
- Воспользуйтесь приложением Find my IPhone или Find my Android. Конечно, для этого потерянный телефон заранее должен быть зарегистрирован в системе, и вы должны иметь на руках еще один запасной телефон. В этих программах вы можете определить место нахождения устройства, или по крайней мере удаленно заблокировать его, или даже удалить с него всю информацию, чтобы она не досталась ворам.
- Измените пароли везде, куда вы заходили с помощью украденного телефона.
- Свяжитесь со своим оператором, чтобы получить свой номер IMEI - уникальный номер украденного телефона, который автоматически передается провайдеру, когда аппарат подключен к сети. Этот номер понадобится для полиции и вашей страховой компании, если вы застрахованы на такой случай.
- Подайте заявление в местную полицию.
- Свяжитесь со страховой компанией, если у вас есть туристическая страховка.
- Если у вас похитили также документы, удостоверяющие личность, стоит обратиться в посольство или консульство Эстонии в стране пребывания.