Что делать, если потеряли смартфон за границей: шесть важных шагов

Смартфон стал не только средством связи, но и очень удобным помощником современного человека. Кроме того, мы часто храним в нем много важной для нас информации. Потеря этого гаджета не просто создаст нам много неудобств, но и грозит утечкой чувствительной для нас информации, например банковских данных или частных фото, пишет Униан.