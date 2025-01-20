91-летняя Джоан Коллинз раскрыла секрет красоты: один – бесплатный, другой стоит всего несколько евро

Актриса Джоан Коллинз, несмотря на свой возраст, до сих пор выглядит молодо. Ею восхищаются как молодежь, так и ее ровесники. В недавнем интервью звезда рассказала о лайфхаках, которые помогают ей выглядеть так потрясающе!