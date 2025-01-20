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91-летняя Джоан Коллинз раскрыла секрет красоты: один – бесплатный, другой стоит всего несколько евро

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Джоан Коллинз.
Джоан Коллинз. Фото: Richard Shotwell

Актриса Джоан Коллинз, несмотря на свой возраст, до сих пор выглядит молодо. Ею восхищаются как молодежь, так и ее ровесники. В недавнем интервью звезда рассказала о лайфхаках, которые помогают ей выглядеть так потрясающе!

Джоан утверждала, что секрет ее ухода за кожей заключается в двух хитростях, которых актриса придерживается уже десятилетиями. В эффективности этих бьют-секретов Коллинз уверена на все сто.

Звезду Голливуда часто подозревали в том, что она прибегает к пластической хирургии, но актриса всегда решительно опровергала эти слухи. В интервью газете The Telegraph Джоан сказала: «Я не делала себе инъекций ботокса, филлеров или чего-либо подобного».

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