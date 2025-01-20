Секретный рецепт шеф-поваров для золотистой хрустящей куриной кожицы

Если добавить немного картофельного или кукурузного крахмала в классическую комбинацию соли и перца, можно получить невероятно хрустящую куриную кожицу у запеченного в духовке жареного цыпленка, ножек или крыльев. Как поясняет The Cookful, этот очень простой трюк признают многие шеф-повара с мировым именем, и каждый может легко попробовать его дома.

Почему крахмал?

Когда крахмал соприкасается с кожей курицы, он помогает быстрее испарять из нее лишнюю влагу, делая шкурку более сухой и хрустящей.

Секрет хрустящей текстуры кроется именно в контроле влажности: чем суше куриная кожа, тем более золотистым и хрустящим будет результат.

Как это сделать?

Подготовьте курицу и обсушите ее бумажным полотенцем. Равномерно натрите куриную кожу солью и перцем. Если хотите, можете использовать свою любимую смесь специй для курицы. Присыпьте мясо картофельным или кукурузным крахмалом и аккуратно вотрите его в кожу. Приготовьте курицу в духовке или на сковороде как обычно.

В результате вы без особых усилий получите хрустящую красивую золотистую корочку. Этот метод можно использовать не только для курицы, но и для других блюд из птицы.

Приятного аппетита!