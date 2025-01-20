Главные ингредиенты, которые используют хозяйки при приготовлении мясных блюд, в том числе из курицы, - это соль и перец. Но, оказывается, почти на каждой кухне есть еще один очень простой продукт, с помощью которого повара получают красивую и хрустящую куриную кожицу.
Секретный рецепт шеф-поваров для золотистой хрустящей куриной кожицы
Если добавить немного картофельного или кукурузного крахмала в классическую комбинацию соли и перца, можно получить невероятно хрустящую куриную кожицу у запеченного в духовке жареного цыпленка, ножек или крыльев. Как поясняет The Cookful, этот очень простой трюк признают многие шеф-повара с мировым именем, и каждый может легко попробовать его дома.
Почему крахмал?
Когда крахмал соприкасается с кожей курицы, он помогает быстрее испарять из нее лишнюю влагу, делая шкурку более сухой и хрустящей.
Секрет хрустящей текстуры кроется именно в контроле влажности: чем суше куриная кожа, тем более золотистым и хрустящим будет результат.
Как это сделать?
- Подготовьте курицу и обсушите ее бумажным полотенцем.
- Равномерно натрите куриную кожу солью и перцем. Если хотите, можете использовать свою любимую смесь специй для курицы.
- Присыпьте мясо картофельным или кукурузным крахмалом и аккуратно вотрите его в кожу.
- Приготовьте курицу в духовке или на сковороде как обычно.
В результате вы без особых усилий получите хрустящую красивую золотистую корочку. Этот метод можно использовать не только для курицы, но и для других блюд из птицы.
Приятного аппетита!