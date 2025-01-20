Пн, 20.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Эстонская модель нижнего белья роскошно отпраздновала день рождения своего бойфренда-миллионера Зевса в Дубае

Copy
Зевс и Ребека Высу.
Зевс и Ребека Высу. Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost / Kristo Parksepp / Elu24 kollaaž

Модель из Эстонии, проживающая в Дубае, Ребека Высу и ее спутник жизни - француз Зевс (настоящее имя - Илан Тобиана) отметили его день рождения с особым шиком, наслаждаясь очень дорогим шампанским.

Ребека Высу - модель и блогер из Эстонии, у которой в Instagram около 50 000 подписчиков. В социальных сетях красавица ежедневно демонстрирует свою роскошную жизнь с Зевсом.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх