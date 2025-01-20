Модель из Эстонии, проживающая в Дубае, Ребека Высу и ее спутник жизни - француз Зевс (настоящее имя - Илан Тобиана) отметили его день рождения с особым шиком, наслаждаясь очень дорогим шампанским.
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ФОТО ⟩ Эстонская модель нижнего белья роскошно отпраздновала день рождения своего бойфренда-миллионера Зевса в Дубае
Ребека Высу - модель и блогер из Эстонии, у которой в Instagram около 50 000 подписчиков. В социальных сетях красавица ежедневно демонстрирует свою роскошную жизнь с Зевсом.