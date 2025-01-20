ВИДЕО «Объяснения оказались совсем неразумными»: эстонский водитель ехал на покрытой снегом машине вслепую

В понедельник полиция Лыунаской префектуры опубликовала на своей странице в Facebook короткое видео движущегося автомобиля. Необычность ситуации заключалась в том, что машина была полностью покрыта снегом.

«Тот момент, когда уборка снега во дворе дома так надоела, что ты втайне надеешься сбежать в соседний переулок в образе снеговика, чтобы почистить машину, но все равно попадаешься», - говорится в заголовке публикации.

В комментариях к посту ситуация была разъяснена более подробно.

«Это запись, которую нам прислал внимательный участник дорожного движения. Мы связались с водителем, и его объяснения, почему он решил выехать на дорогу на такой машине, оказались совершенно неразумными», - уточнили в полиции.

«Сначала мужчина заявил, что не хотел сгребать большую кучу снега с машины на двор своего дома. Затем добавил, что он бывший гонщик ралли и умеет ездить вслепую», - написала полиция. «Но, как видно это у него все же не получилось: он приоткрывал дверь, чтобы посмотреть, что впереди».

«Конечно, мы не могли оставить это без внимания, потому что выезд на дорогу на неочищенной машине представляет угрозу как для самого водителя, так и для других участников движения, включая пешеходов. Мы привлекли мужчину к ответственности и надеемся, что в будущем он будет тщательно чистить свою машину перед поездкой», + добавили в заключение.

Заснеженные автомобили опасны как в городском движении, так и на шоссе. На прошлой неделе Elu24 сообщило о ситуации в Тарту, где глыба снега, упавшая с крыши автомобиля, создала опасные условия на дороге.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рагне Кейск пояснила, что если полиция замечает покрытый снегом автомобиль, то его останавливают, и водителю предлагается очистить машину. «Падающий с автомобиля снег или лед представляет опасность и может привести к аварии».

На странице дорожного надзора в Facebook также напомнили, что несчищенный снег с автомобиля может быть опасен как для водителя, так и для других участников движения. «Подумайте о возможных последствиях», - предупреждают участников движения.