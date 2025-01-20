Бортпроводник: это самый раздражающий вопрос, который задают все пассажиры

Бортпроводник Томми Симато поделился видео в TikTok со своими 446 000 подписчиками, где назвал самые частые вопросы, которые ему задают.

Первый вопрос, который, по словам Томми, его действительно раздражает, - это когда пассажиры спрашивают, полный ли рейс.

«Большую часть времени я не знаю ответа на этот вопрос, и тогда я просто говорю: да, потому что обычно так и бывает».

Второй часто задаваемый вопрос: «Успею ли я на стыковочный рейс?»

«У меня нет ни малейшего понятия, куда вы направляетесь, и я также не знаю, во сколько отправляется ваш следующий рейс. Если бы человек дал мне немного больше информации, я мог бы дать более точный ответ», - рассказывает Томми.

Из этого вытекает следующий популярный вопрос: «Можете ли вы сообщить, чтобы мой следующий рейс подождал меня?»

«Как бы это ни было грустно, у меня, к сожалению, нет такой власти. Я бы помог, если бы мог, но я не могу, особенно учитывая, что мы находимся на высоте 11 километров».

Видео уже посмотрели более 300 000 раз, и на него отреагировали другие работники аэропорта. Например, один сотрудник, работающий у выхода на посадку, написал, что его всегда спрашивают, действительно ли это правильное место и когда начнется посадка, даже если эта информация крупно указана на экране.