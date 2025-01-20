Каждый должен проходить не менее 10 000 шагов в день. Эта фраза знакома многим, но действительно ли это правда? По словам старшего научного сотрудника Института UKK Паулиины Хусу, универсального рекомендованного количества шагов, подходящего для всех, не существует.
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Так можно быстро рассчитать, сколько шагов в день вам нужно делать
«Исследования показали, что 10 000 шагов в день - это вовсе не обязательное правило. Для многих эта цель даже слишком высока», - отмечает Хусу. Шаги часто накапливаются незаметно - по дороге на работу или в магазин, при выполнении домашних дел или просто во время прогулок.