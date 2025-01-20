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Так можно быстро рассчитать, сколько шагов в день вам нужно делать

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Каждый должен проходить не менее 10 000 шагов в день. Эта фраза знакома многим, но действительно ли это правда? По словам старшего научного сотрудника Института UKK Паулиины Хусу, универсального рекомендованного количества шагов, подходящего для всех, не существует.

«Исследования показали, что 10 000 шагов в день - это вовсе не обязательное правило. Для многих эта цель даже слишком высока», - отмечает Хусу. Шаги часто накапливаются незаметно - по дороге на работу или в магазин, при выполнении домашних дел или просто во время прогулок.

Если вы хотите определить для себя подходящую ежедневную цель по количеству шагов, стоит забыть об общеизвестном правиле 10 000 шагов и ориентироваться на свою повседневную активность.

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