Так можно быстро рассчитать, сколько шагов в день вам нужно делать

«Исследования показали, что 10 000 шагов в день - это вовсе не обязательное правило. Для многих эта цель даже слишком высока», - отмечает Хусу. Шаги часто накапливаются незаметно - по дороге на работу или в магазин, при выполнении домашних дел или просто во время прогулок.