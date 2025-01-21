День может многим принести большие перемены. Легко будет расстаться с тем, что устарело и перестало приносить радость. Даже люди, которые дорожат своими привычками и трепетно относятся к воспоминаниям, поймут, от чего стоит избавиться, чтобы двигаться вперед стало проще.
ГОРОСКОП НА 21 ЯНВАРЯ ⟩ Девам трудно будет разобраться в собственных чувствах, а Тельцам удастся заметно увеличить доходы
Стоит прислушиваться к интуиции, ее подсказки будут точными, помогут принять верные решение, сориентироваться в непростых ситуациях. День обещает приятные знакомства. Быстро поладят те, у кого много общего. Романтические отношения, начинающиеся сегодня, будут развиваться стремительно и вскоре примут серьезный характер.
Овен
Занимайтесь тем, к чему лежит душа: именно в таких делах вы сегодня добьетесь самых больших успехов. Интуиция подскажет, как лучше действовать, поможет найти подход к людям, от которых многое зависит. Вы не захотите идти проторенной дорогой, постараетесь найти собственный путь к цели, и это наверняка получится. Возможно, вам сегодня придется вмешиваться в чужие дела или исправлять ошибки, допущенные другими. Это едва ли будет приятно и интересно, зато позволит познакомиться и подружиться с очень необычными людьми.
Телец
День будет очень благоприятным для работы. Вы решите непростые задачи, справитесь с тем, что раньше не получалось. Появится возможность научиться чему-то совершенно новому. Знания, полученные сегодня, вскоре обязательно пригодятся. Не исключено, что именно благодаря им вы сможете подняться по карьерной лестнице, заметно увеличить доходы. Можно сосредоточиться на делах, которые вы долго откладывали, считая слишком сложными и столь же неприятными. Станет ясно, как можно добиться нужного результата, приложив минимум усилий. Вечер порадует известиями от старых друзей и интересными предложениями.
Близнецы
День принесет необычные идеи, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Вы с энтузиазмом возьметесь за новые дела и не отступите, если столкнетесь с трудностями. Давние знакомые и проверенные союзники будут на вашей стороне, их поддержка вдохновит, поможет справиться со всеми испытаниями. Отношения, которые прежде носили исключительно деловой характер, могут стать более непринужденными, приятельскими. Не исключено, что в них появятся и романтические нотки. Первая половина дня будет насыщенной событиями, вторая пройдет более спокойно. Вечером вы сможете обдумать свои планы и поймете, как проще их осуществить.
Рак
День будет благоприятным для общения. Даже очень сложные вопросы можно будет обсудить спокойно, избежав серьезных разногласий, претензий и обид. Вы найдете подход к людям, с которыми прежде не могли поладить. Некоторым Ракам удастся найти новых союзников, поддержка которых будет чрезвычайно полезной с профессиональной точки зрения. Появится возможность реализовать какие-то старые планы, а также исправить ошибки, допущенные раньше. Сегодня вы будете особенно внимательны, поэтому наверняка заметите какие-то важные детали, ускользнувшие от других.
Лев
День будет беспокойным, но интересным. Вы узнаете то, о чем прежде даже не догадывались, раньше других получите ценную информацию. Могут заметно измениться профессиональные планы; не исключено, что это будет связано с появлением влиятельных союзников. Некоторым Львам предложат именно ту работу, о которой они давно мечтали. Порадуют встречи с друзьями, вы отлично проведете время вместе. Человек, который вам особенно дорог, удивит приятным сюрпризом. Легко будет найти общий язык с родственниками, едва ли найдутся поводы для споров.
Дева
Первая половина дня может быть непростой. Это время, когда вам трудно будет разобраться в собственных чувствах. Найти общий язык с окружающими из-за этого окажется непросто, недопонимание может привести к обидам. Но вы постараетесь как можно скорее разобраться в ситуации, и это удастся. Гармония в отношениях вскоре восстановится, да и в целом ситуация изменится к лучшему, поскольку позитивные тенденции наберут силу. Во второй половине дня вы успеете сделать даже больше, чем планировали. Многое будет даваться легко. Вы добьетесь отличных результатов там, где у других ничего не получилось, и все порадуются вашему успеху.
Весы
День будет благоприятным для важных дел, сложной работы. Вы сосредоточитесь на главном, не станете отвлекаться на пустяки, поэтому ничего не упустите из виду, не сделаете ошибок. Пригодится то, чему вы научились раньше. Ваш опыт произведет впечатление на окружающих. Не исключено, что сотрудничать с вами захотят люди, от которых многое зависит. Но найдется время и для отдыха, и для приятного общения, и для развлечений. Возможно, вам захочется устроить домашний праздник, импровизированную вечеринку для самых близких друзей. Вы останетесь довольны: все отлично проведут время.
Скорпион
Вы отлично справитесь со сложными делами, сможете решить проблемы, в последнее время беспокоившие всех. Не всегда легко будет найти ответы на важные вопросы, но вы не успокоитесь, пока не соберете всю необходимую информацию, не доберетесь до правды. Ваша настойчивость многим придется по душе. Не исключено, что у вас появятся надежные союзники и новые друзья. Удачно сложатся поездки, и неважно, отправитесь ли вы в них по делам или просто для того, чтобы приятно провести время. Вдали от дома вы сможете сделать удачные покупки.
Стрелец
День едва ли пройдет спокойно. Вероятны какие-то неожиданные события, перемены, из-за которых вы будете волноваться не на шутку. Поскольку эмоциональный фон будет довольно нестабильным, даже мелочи покажутся важными. Хорошо, что рядом окажется человек, который поможет по-иному взглянуть на ситуацию, укажет на новые возможности и открывающиеся перспективы. Удача улыбнется Стрельцам, которые решат заняться делом, полезным для всех. У таких представителей знака будет шанс что-то изменить к лучшему, восстановить справедливость. А еще их ждут необычные встречи, приятные знакомства.
Козерог
В начале дня придется поволноваться. Что-то пойдет не по плану, и не сразу станет ясно, сможете ли вы осуществить все, что задумали. Чуть позже вы поймете, что звезды по-прежнему на вашей стороне, успех не за горами, есть шанс одержать важные победы. Можно положиться на давних союзников: они поддержат вас, охотно возьмут на себя часть ваших забот. Вторая половина дня будет исключительно благоприятной для общения. Интуиция поможет догадаться о желаниях окружающих, подскажет, как лучше вести себя с новыми знакомыми. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.
Водолей
День порадует приятными встречами. Будет возможность пообщаться со старыми друзьями, но вероятны и новые знакомства. Хорошо пройдут деловые встречи. Не исключено, что вы получите даже более заманчивые предложения, чем ожидали. Интуиция подскажет, какой ответ лучше дать. Дел будет немало, но вы быстро с ними справитесь. Даже если придется решать несколько вопросов сразу, вам удастся ничего не забыть и не перепутать, добиться отличного результата. Останется время и для давнего хобби; оно вновь подарит вам массу позитивных эмоций.
Рыбы
Вы отлично справитесь со сложными делами, если не станете тревожиться из-за пустяков. Старайтесь относиться философски к мелким неприятностям, не расстраиваться из-за недоразумений. На вашем пути не возникнет непреодолимых преград. Если вы сохраните оптимизм и уверенность в своих силах, то наверняка достигнете поставленных целей. Серьезные вопросы сегодня можно обсуждать в непринужденной обстановке, как будто между делом. Именно так проще будет найти решение, которое понравится всем. Полезно проявлять инициативу, причем это касается не только деловой сферы, но и личных отношений.