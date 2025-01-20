Британский актер Генри Кавилл, который сыграл главную роль в сериале «Ведьмак», а также исполнял роль Супермена, впервые стал отцом, пишет ТСН.
Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл впервые стал отцом
Об этом пишет издание Daily Mail. Артист не из тех, кто делится подробностями личной жизни. Однако журналисты узнали, что 41-летний Кавилл вместе со своей избранницей, продюсером Натали Вискузо, воспитывают малыша.
Это стало известно после того, как папарацци застали парочку во время прогулки с ребенком, который находился в коляске. Пока ни пол, ни имя малыша новоиспеченные родители не раскрывают. Также неизвестно, когда наследник актера и продюсера появился на свет. По всей вероятности, это произошло уже довольно давно, еще в прошлом году.
Генри Кавилл и Натали Вискузо вместе с малышом находятся в Австралии. Там актер снимается в новом фильме «Вольтрон».
Отметим, Генри Кавилл и Натали Вискузо объявили о своих отношениях еще весной 2021 года. Уже в апреле 2024-го стало известно, что пара ждет рождения первенца. Влюбленные вместе появились на светском мероприятии, где Натали продемонстрировала свой округлый животик.
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