Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл впервые стал отцом​

Об этом пишет издание Daily Mail . Артист не из тех, кто делится подробностями личной жизни. Однако журналисты узнали, что 41-летний Кавилл вместе со своей избранницей, продюсером Натали Вискузо, воспитывают малыша.

Это стало известно после того, как папарацци застали парочку во время прогулки с ребенком, который находился в коляске. Пока ни пол, ни имя малыша новоиспеченные родители не раскрывают. Также неизвестно, когда наследник актера и продюсера появился на свет. По всей вероятности, это произошло уже довольно давно, еще в прошлом году.