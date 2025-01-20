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Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл впервые стал отцом​

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Генри Кавилл и Натали Вискузо.
Генри Кавилл и Натали Вискузо. Фото: Fred Duval

Британский актер Генри Кавилл, который сыграл главную роль в сериале «Ведьмак», а также исполнял роль Супермена, впервые стал отцом, пишет ТСН.

Об этом пишет издание Daily Mail. Артист не из тех, кто делится подробностями личной жизни. Однако журналисты узнали, что 41-летний Кавилл вместе со своей избранницей, продюсером Натали Вискузо, воспитывают малыша.

Это стало известно после того, как папарацци застали парочку во время прогулки с ребенком, который находился в коляске. Пока ни пол, ни имя малыша новоиспеченные родители не раскрывают. Также неизвестно, когда наследник актера и продюсера появился на свет. По всей вероятности, это произошло уже довольно давно, еще в прошлом году.

Генри Кавилл и Натали Вискузо вместе с малышом находятся в Австралии. Там актер снимается в новом фильме «Вольтрон».

Отметим, Генри Кавилл и Натали Вискузо объявили о своих отношениях еще весной 2021 года. Уже в апреле 2024-го стало известно, что пара ждет рождения первенца. Влюбленные вместе появились на светском мероприятии, где Натали продемонстрировала свой округлый животик.

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