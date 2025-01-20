На днях принцесса Уэльская посетила Королевскую больницу и в беседе с больными рассказала, что ей удалось избежать распространенного последствия химиотерапии - облысения. Кейт Миддлтон призналась, что для нее было бы ужасом потерять свои волосы, ведь они являются неотъемлемой частью ее образа, который так любит публика.
Кейт Миддлтон рассказала, как ей удалось избежать облысения во время химиотерапии
Врачи Кейт позаботились о том, чтобы химиотерапия не сказалась на ее внешнем виде, и предложили ей иной способ лечения - не такой распространенный, как терапия «холодными шапочками». Своим опытом Миддлтон поделилась с одной из пациенток, которая сейчас тоже лечится от рака, пишет RadarOnline.
Чуть позже эта пациентка рассказала репортерам, как прошла ее личная беседа с принцессой. «Она просто сказала, что не носила эту шапочку. Миддлтон теплая, и было такое ощущение, будто сидишь с подругой и болтаешь, а это довольно сложно в таких обстоятельствах. Она очень необычная: умеет так быстро и с такой чуткостью находить общий язык с людьми», - поделилась женщина.
Она добавила, что сам разговор о борьбе с раком был непростым - как для нее, так и для Кэтрин это по-настоящему тяжелый период.