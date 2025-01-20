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Кейт Миддлтон рассказала, как ей удалось избежать облысения во время химиотерапии

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Кейт Миддлтон в Королевской больнице.
Кейт Миддлтон в Королевской больнице. Фото: POOL

На днях принцесса Уэльская посетила Королевскую больницу и в беседе с больными рассказала, что ей удалось избежать распространенного последствия химиотерапии - облысения. Кейт Миддлтон призналась, что для нее было бы ужасом потерять свои волосы, ведь они являются неотъемлемой частью ее образа, который так любит публика.

Врачи Кейт позаботились о том, чтобы химиотерапия не сказалась на ее внешнем виде, и предложили ей иной способ лечения - не такой распространенный, как терапия «холодными шапочками». Своим опытом Миддлтон поделилась с одной из пациенток, которая сейчас тоже лечится от рака, пишет RadarOnline.

Чуть позже эта пациентка рассказала репортерам, как прошла ее личная беседа с принцессой. «Она просто сказала​, что не носила эту шапочку. Миддлтон теплая, и было такое ощущение, будто сидишь с подругой и болтаешь, а это довольно сложно в таких обстоятельствах. Она очень необычная: умеет так быстро и с такой чуткостью находить общий язык с людьми», - поделилась женщина.

Она добавила, что сам разговор о борьбе с раком был непростым - как для нее, так и для Кэтрин это по-настоящему тяжелый период.

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