Кейт Миддлтон рассказала, как ей удалось избежать облысения во время химиотерапии

Врачи Кейт позаботились о том, чтобы химиотерапия не сказалась на ее внешнем виде, и предложили ей иной способ лечения - не такой распространенный, как терапия «холодными шапочками». Своим опытом Миддлтон поделилась с одной из пациенток, которая сейчас тоже лечится от рака, пишет RadarOnline.

Чуть позже эта пациентка рассказала репортерам, как прошла ее личная беседа с принцессой. «Она просто сказала​, что не носила эту шапочку. Миддлтон теплая, и было такое ощущение, будто сидишь с подругой и болтаешь, а это довольно сложно в таких обстоятельствах. Она очень необычная: умеет так быстро и с такой чуткостью находить общий язык с людьми», - поделилась женщина.

Она добавила, что сам разговор о борьбе с раком был непростым - как для нее, так и для Кэтрин это по-настоящему тяжелый период.