«За такие деньги я и пальцем не пошевелю!» Отношение молодой матери к деньгам возмутило пользователей Сети

28-летняя Алиса Распин, работающая ИТ-специалистом в страховой компании и зарабатывающая 67 000 долларов в год (64 800 евро - прим. ред.), была шокирована, узнав, что в ее отрасли предлагают вакансии с годовой зарплатой в 60 000 долларов (58 000 евро - прим. ред.).

«Извините, но я за 60 000 долларов в год и пальцем не пошевелю», – сказала молодая мать в видео, которое она опубликовала на прошлой неделе в TikTok. «Мне 28 лет, я живу в большом городе, у меня есть ребенок, аренда жилья, и мы откладываем деньги на покупку дома. Кто будет работать по 75 часов за две недели за такую зарплату? Какие счета можно на это оплатить? Это просто фантастика!»