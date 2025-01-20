Молодая мать, заявившая, что за определённую сумму она и пальцем не пошевелит, вызвала в интернете горячие споры. Какая зарплата нужна для нормальной жизни?
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«За такие деньги я и пальцем не пошевелю!» Отношение молодой матери к деньгам возмутило пользователей Сети
28-летняя Алиса Распин, работающая ИТ-специалистом в страховой компании и зарабатывающая 67 000 долларов в год (64 800 евро - прим. ред.), была шокирована, узнав, что в ее отрасли предлагают вакансии с годовой зарплатой в 60 000 долларов (58 000 евро - прим. ред.).