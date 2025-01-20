В конце прошлой недели Вирумааский уездный суд принял решение отклонить иск, в котором женщина из Вирумаа требовала от своего бывшего сожителя 1,8 миллиона евро. «Истец не смог доказать предпосылки, необходимые для удовлетворения иска», - пояснил суд.
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Женщина из Вирумаа, требовавшая от бывшего сожителя почти два миллиона евро, осталась ни с чем
Суд обязал Дагмар Кянд, подавшую иск на огромную сумму, выплатить государственную пошлину в размере 5000 евро. Сумма должна быть оплачена в течение 15 дней с момента вступления решения суда в силу.