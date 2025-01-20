ГОРОСКОП НА 20 ЯНВАРЯ У Козерогов утомительный день, Рыбы будут в центре внимания

Стрелец

День сложится удачно, если вы не станете никуда спешить. Взвешенные решения оказываются верными, а вот необдуманные шаги редко ведут к цели. Старайтесь не поддаваться мимолетным эмоциям и не идите на поводу у тех, кто готов принести ваши интересы в жертву своим собственным. Умение защитить свои границы сегодня пригодится многим Стрельцам. Могут появиться совершенно новые рабочие планы. Возможно, вы поймете, что у задач, которые всех поставили в тупик, все же есть решение. Вашей изобретательности можно позавидовать, но гораздо больше будет людей, у которых она вызовет восхищение.

Козерог

Начало дня может быть утомительным и не самым простым. Но не стоит расстраиваться и падать духом. Влияние позитивных тенденций со временем будет усиливаться, и у вас появится шанс добиться заметных успехов. Опыт поможет справиться с решением сложных рабочих задач, а интуиция подскажет, как стоит вести себя с окружающими, чтобы избежать конфликтов. Позже наступит благоприятное время для отдыха. Будет возможность встретиться с людьми, по которым вы очень скучали. Друзья и другие близкие люди порадуют хорошими новостями.

Водолей

Первая половина дня едва ли будет плодотворной. В это время вас могут отвлекать от дел пустые разговоры, споры с людьми, с которыми и раньше непросто было найти общий язык. Вам удастся совладать с эмоциями и избежать конфликта, но это потребует усилий. Со временем ситуация стабилизируется, вы почувствуете себя гораздо свободнее и увереннее. Вторая половина дня принесет хорошие новости и неожиданные подарки. Вероятны и денежные поступления, которые окажутся очень кстати, ведь появится возможность купить именно то, о чем вы давно мечтали.

Рыбы

Сегодня вы наверняка окажетесь в центре внимания. Ваши дела заинтересуют тех, кто прежде к ним был совершенно равнодушен. Успехи не останутся незамеченными, но и мелкие промахи, к сожалению, тоже. Старайтесь не терять равновесия. Если вы будете искренне радоваться комплиментам и философски относиться к критическим замечаниям, то наверняка на многих произведете благоприятное впечатление. Вероятны какие-то необычные знакомства, а также встречи с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Возможно начало и дружеских, и романтических отношений.