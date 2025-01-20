День будет полным событий, среди которых наверняка окажутся и совершенно непредсказуемые. Не сразу удастся сориентироваться в новой ситуации, но если вы все же сохраните спокойствие, то быстро поймете, как стоит действовать. Старайтесь не тревожиться по пустякам, не принимать близко к сердцу то, на что вы в другое время не обратили бы внимания.
ГОРОСКОП НА 20 ЯНВАРЯ ⟩ У Козерогов утомительный день, Рыбы будут в центре внимания
Первая половина дня будет подходящей для текущих дел и решения привычных вопросов. Вторая позволит сосредоточиться на планах на будущее, обдумать их и обсудить с теми, кто вас понимает. Общение с друзьями и другими близкими людьми наверняка поднимет настроение.
Овен
Хорошо пройдут любые важные для вас встречи. Удастся быстро найти общий язык с окружающими, понять, чего они от вас ждут и на что рассчитывают. Интуиция подскажет, как найти подход к тем, с кем прежде не получалось поладить. Недавние соперники могут стать союзниками. Вскоре вы поймете, что на них можно положиться. Привычные дела не отнимут много сил, да и времени тоже: вы быстро получаете нужный результат. Появится возможность реализовать какие-то новые идеи. Тут вас поддержит человек, от которого вы не ожидали ничего подобного. С общих дел может начаться долгая дружба или красивая романтическая история.
Телец
Начнется день легко, вы с самого утра почувствуете, что звезды на вашей стороне. Однако не стоит полагаться на удачу во всем: для того, чтобы добиться действительно значительных успехов, вам придется потрудиться. В это время лучше не давать обещаний и не брать на себя каких-то серьезных обязательств, поскольку сдержать слово будет трудно. Вторая половина дня порадует и приятными событиями, и хорошими новостями. Станет совершенно ясно: перемены к лучшему возможны во всех сферах жизни. Интуиция подскажет, как лучше действовать, чтобы их не пришлось долго ждать.
Близнецы
Отличные идеи сегодня появятся совершенно неожиданно и сразу изменят ваши планы. Интуиция подскажет: лучше немедленно взяться за осуществление задуманного, даже если ради этого придется отложить другие дела. Давние знакомые наверняка предложат помощь. Не отвергайте ее, даже если вы уверены, что справитесь самостоятельно. Наблюдательность и внимание к деталям сегодня помогут вам узнать много нового, получить полезную информацию и научиться тому, что вскоре пригодиться. Влияние позитивных тенденций будет преобладать практически во всех сферах жизни. Лишь при решении финансовых вопросов потребуется осторожность: тут вероятны неприятные сюрпризы.
Рак
В первой половине дня вам едва ли удастся избежать переживаний и волнений. Эмоциональный фон в это время будет напряженным, а настроение может часто меняться. Старайтесь не зацикливаться на пустяках. Если вы сосредоточитесь на важных делах, то наверняка найдете способ быстро справиться с ними. Вторая половина дня пройдет легко и приятно. Она будет благоприятной для творческих занятий, любых дел, позволяющих дать волю фантазии. Близкие охотно поддержат многие ваши начинания. Любимый человек порадует приятным сюрпризом.
Лев
День едва ли будет совершенно безоблачным; трудности могут возникать даже там, где вы их совсем не ожидаете. Но непреодолимых преград на пути не появится, не будет и проблем, которые окажутся вам не по силам. Многим Львам сегодня помогут давние знакомые. Благодаря их поддержке важные вопросы решатся быстро. Удачно решатся вопросы, касающиеся недвижимости и ценного имущества. Не исключены сделки, которые принесут заметную прибыль. Вечер будет благоприятным для общения с самыми близкими людьми. Не возникнет поводов для разногласий и споров.
Дева
День сложится удачно во многих отношениях. Лишь в финансовой сфере могут возникнуть трудности из-за необычного для вас легкомыслия, небрежности в вопросах, связанных с деньгами. Будьте внимательнее, не спешите с покупками и сделками, дважды проверьте любые документы, прежде чем подписывать их. Все это позволит избежать напрасных расходов, досадных ошибок. Появятся необычные идеи, новые планы, которые наверняка понравятся вашим близким. Удастся договориться о каких-то совместных действиях, избежав даже незначительных разногласий. Многие Девы почувствуют себя гораздо увереннее, когда поймут, что любимый человек готов поддержать их во всем.
Весы
День сложится удачно для тех, кто возьмется за что-то новое, не побоится приступить к решению сложной задачи. Многим Весам пригодится то, чему они научились раньше. Опыт позволяет избежать и ошибок в работе, и многих неприятных моментов в общении. Не исключены интересные предложения о сотрудничестве. Не торопитесь давать окончательный ответ: немного потянув время, можно добиться более выгодных условий. Сегодня вам легко будет поладить даже с теми, с кем вы прежде не находили общего языка. Возможно, вы помиритесь с человеком, с которым долго были в ссоре, или восстановите какие-то старые связи.
Скорпион
День будет беспокойным и довольно утомительным. Могут возникнуть какие-то бытовые проблемы, ради решения которых придется отвлечься от рабочих задач. Найти общий язык с окружающими не всегда будет легко; придется не раз и не два объяснять то, что кажется вам очевидным. Но влияние позитивных тенденций все же будет заметным, особенно в сфере личных отношений. Вы почувствуете поддержку близких, поймете, что совсем не обязательно справляться со всеми проблемами в одиночку. Возможны какие-то хорошие новости, приятные романтические сюрпризы, события, поднимающие настроение.
Стрелец
День сложится удачно, если вы не станете никуда спешить. Взвешенные решения оказываются верными, а вот необдуманные шаги редко ведут к цели. Старайтесь не поддаваться мимолетным эмоциям и не идите на поводу у тех, кто готов принести ваши интересы в жертву своим собственным. Умение защитить свои границы сегодня пригодится многим Стрельцам. Могут появиться совершенно новые рабочие планы. Возможно, вы поймете, что у задач, которые всех поставили в тупик, все же есть решение. Вашей изобретательности можно позавидовать, но гораздо больше будет людей, у которых она вызовет восхищение.
Козерог
Начало дня может быть утомительным и не самым простым. Но не стоит расстраиваться и падать духом. Влияние позитивных тенденций со временем будет усиливаться, и у вас появится шанс добиться заметных успехов. Опыт поможет справиться с решением сложных рабочих задач, а интуиция подскажет, как стоит вести себя с окружающими, чтобы избежать конфликтов. Позже наступит благоприятное время для отдыха. Будет возможность встретиться с людьми, по которым вы очень скучали. Друзья и другие близкие люди порадуют хорошими новостями.
Водолей
Первая половина дня едва ли будет плодотворной. В это время вас могут отвлекать от дел пустые разговоры, споры с людьми, с которыми и раньше непросто было найти общий язык. Вам удастся совладать с эмоциями и избежать конфликта, но это потребует усилий. Со временем ситуация стабилизируется, вы почувствуете себя гораздо свободнее и увереннее. Вторая половина дня принесет хорошие новости и неожиданные подарки. Вероятны и денежные поступления, которые окажутся очень кстати, ведь появится возможность купить именно то, о чем вы давно мечтали.
Рыбы
Сегодня вы наверняка окажетесь в центре внимания. Ваши дела заинтересуют тех, кто прежде к ним был совершенно равнодушен. Успехи не останутся незамеченными, но и мелкие промахи, к сожалению, тоже. Старайтесь не терять равновесия. Если вы будете искренне радоваться комплиментам и философски относиться к критическим замечаниям, то наверняка на многих произведете благоприятное впечатление. Вероятны какие-то необычные знакомства, а также встречи с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Возможно начало и дружеских, и романтических отношений.