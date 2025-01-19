В воскресенье стало известно, что TikTok закрыл доступ к приложению для пользователей из США. «Я придерживаюсь убеждения, что если одна дверь закрывается, то открывается другая», - так описала свои эмоции проживающая в Лос-Анджелесе Мерилин Нау.
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«Я делала там довольно много коллабораций...» Эстонские звезды, живущие в США, потеряли доступ к TikTok
За несколько часов до вступления в силу закона, ограничивающего работу приложения, китайская социальная сеть TikTok закрыла доступ для пользователей в США.