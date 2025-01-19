«Я делала там довольно много коллабораций...» Эстонские звезды, живущие в США, потеряли доступ к TikTok

За несколько часов до вступления в силу закона, ограничивающего работу приложения, китайская социальная сеть TikTok закрыла доступ для пользователей в США.

При открытии приложения пользователи видят сообщение, в котором говорится, что из-за закона, запрещающего TikTok, его использование в США временно недоступно. Также в тексте указано: «Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что после вступления в должность будет работать над решением для восстановления доступа к TikTok».