Опасное хобби принца Уильяма, любовь к которому унаследовал Джордж

Не раз поклонники династии отмечали, как сильно принц Джордж похож на своего отца: от внешности и поведения на публике до интересов и характера. Похоже, сейчас между Уильямом и его старшим сыном есть еще одно связующее звено: любовь к мотоциклам.

В свое время принц Уэльский обожал разъезжать на любимом мотоцикле, пугая своим хобби супругу Кейт и Ее Величество королеву Елизавету (читайте также: «От балета до каллиграфии: неожиданные таланты Виндзоров, о которых вы не знали»).

На одном из интервью Кэтрин призналась, что небезопасное увлечение супруга «вводит ее в ужас» и она собирается уберечь от этого подрастающего принца Джорджа. Как оказалось, принцессе это не удалось.

В 2018 году, после рождения третьего ребенка, принца Луи, Уильям откровенно рассказал, что оставил свое увлечение мотоциклами ради спокойствия в семье. Но теперь смуту вносит 11-летний Джордж, который, судя по сообщениям инсайдеров, перенял страсть своего отца.

Пока неизвестно, пыталась ли Кейт что-либо предпринять, чтобы отговорить королевского наследника от экстремального увлечения, но вот принц Уильям уже встал на путь исправления: теперь на территории поместья он разъезжает на электроскутере, который приобрел в 2023 году.

Неудивительно, что замену мотоциклам принц Уэльский нашел именно в экологически чистом электроскутере: как и король Карл, он всячески поддерживает инициативу по охране окружающей среды и не считает нужным использовать автомобиль для передвижения в пределах одной частной территории.