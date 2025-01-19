ВИДЕО Известный эстонский блогер стрелял из пневматического оружия в прямом эфире

В пятницу, 17 января, известный под ником AlksiTaksi тиктокер, который часто делится своими приключениями, целый день развлекал своих подписчиков.

Рано утром мужчина, выпив водки, опубликовал различные видео и фотографии своей бывшей девушки Яаники Пыдра. Вечером он решил поиграть с пневматическим оружием. Во время прямого эфира вместе с несколькими друзьями он дважды выстрелил из пневматического ружья по бутылке водки, после чего бутылка разбилась.