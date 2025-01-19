18 января редакция Elu24 получила сообщение о том, что известный тиктокер AlksiTaksi (настоящее имя Рамон Полакес), склонный к употреблению алкоголя, во время прямого эфира в TikTok использовал пневматическое оружие, с помощью которого разбил бутылку водки.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Известный эстонский блогер стрелял из пневматического оружия в прямом эфире
В пятницу, 17 января, известный под ником AlksiTaksi тиктокер, который часто делится своими приключениями, целый день развлекал своих подписчиков.