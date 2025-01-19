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ВИДЕО Известный эстонский блогер стрелял из пневматического оружия в прямом эфире

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis TikTokist

18 января редакция Elu24 получила сообщение о том, что известный тиктокер AlksiTaksi (настоящее имя Рамон Полакес), склонный к употреблению алкоголя, во время прямого эфира в TikTok использовал пневматическое оружие, с помощью которого разбил бутылку водки.

В пятницу, 17 января, известный под ником AlksiTaksi тиктокер, который часто делится своими приключениями, целый день развлекал своих подписчиков.

Рано утром мужчина, выпив водки, опубликовал различные видео и фотографии своей бывшей девушки Яаники Пыдра. Вечером он решил поиграть с пневматическим оружием. Во время прямого эфира вместе с несколькими друзьями он дважды выстрелил из пневматического ружья по бутылке водки, после чего бутылка разбилась.

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