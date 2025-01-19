Стриптизер раскрыл, сколько женщин изменяют своим мужьям на девичниках

По словам Уайлда, в его профессиональной деятельности он заметил тревожную тенденцию: на девичниках нередко происходят измены. В интервью порталу Unilad стриптизер рассказал, как часто женщины изменяют своим партнерам во время таких мероприятий, и заявил, что в этом плане женщины могут быть даже хуже мужчин.

У Нэта есть своя теория, почему это происходит: женщины считают, что дома их будут меньше расспрашивать, и риск быть уличенной значительно ниже. Он пояснил: «Женщины ничуть не отличаются от мужчин в своем стремлении к шалостям. Если рядом нет мужчин, они делают то же самое, а иногда идут на еще большие риски».

По его оценкам, измена в той или иной форме происходит на каждом десятом девичнике. «И это не включает тех женщин, которые лгут о том, что они свободны, хотя на самом деле находятся в отношениях. Многие из них даже не считают нужным говорить партнеру по мимолетной интрижке, что на самом деле изменяют своему спутнику жизни».