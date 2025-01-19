Участница Vanilla Ninja опровергла слухи о распаде группы: «Õllesummer точно не станет последним концертом...»

Легендарная группа Vanilla Ninja решила временно приостановить деятельность, но фанатам не стоит беспокоиться - их еще можно будет увидеть на нескольких концертах. «Не исключаю, что однажды мы что-то еще запишем. Посмотрим, что принесет жизнь», - размышляет участница группы Пирет Ярвис-Милдер.