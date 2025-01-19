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Участница Vanilla Ninja опровергла слухи о распаде группы: «Õllesummer точно не станет последним концертом...»

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Фото статьи
Фото: Rauno Liivand

Легендарная группа Vanilla Ninja решила временно приостановить деятельность, но фанатам не стоит беспокоиться - их еще можно будет увидеть на нескольких концертах. «Не исключаю, что однажды мы что-то еще запишем. Посмотрим, что принесет жизнь», - размышляет участница группы Пирет Ярвис-Милдер.

«Кто готов к новой музыке?!» - спрашивали Vanilla Ninja в своих соцсетях в июле прошлого года, отметив, что они наконец вернулись.

После двухлетнего перерыва девичья группа Vanilla Ninja выпустила сингл Sting of a Scorpion. В сотрудничестве с немецким лейблом Bros Music была записана поп-рок композиция, на которую также сняли музыкальное видео.

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