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ДЕТИ В ПАНИКЕ Блокировка TikTok в США вызвала волну звонков в 911

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Фото статьи
Фото: IMAGO/CFOTO

Блокировка TikTok началась в Соединенных Штатах после того, как Верховный суд поддержал общенациональный запрет на приложение, принадлежащее ByteDance. Пользователи Android и iOS начали получать уведомления, подтверждающие прекращение работы приложения, пишет LatestLY.

Блокировка TikTok вызвала хаос среди миллионов пользователей: некоторые начали звонить в 911, чтобы выразить свою любовь к приложению, что привело к неожиданным ситуациям для диспетчеров экстренных служб.

Паника вынудила центры 911 по всей стране обрабатывать звонки, не связанные с чрезвычайными ситуациями, в том числе от подростков и детей, расстроенных из-за запрета TikTok.

В одном случае центр 911 округа Аноука, штат Миннесота, сообщил о звонке от человека, который был расстроен и заявил о своей любви к TikTok. Власти призывают граждан США прекратить использовать службы экстренной помощи для некритических вопросов, предупреждая, что это нарушает работу важнейших операций.

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