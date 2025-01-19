ДЕТИ В ПАНИКЕ Блокировка TikTok в США вызвала волну звонков в 911

Блокировка TikTok вызвала хаос среди миллионов пользователей: некоторые начали звонить в 911, чтобы выразить свою любовь к приложению, что привело к неожиданным ситуациям для диспетчеров экстренных служб.

🚨 JUST IN: 911 calls are being placed around the country by individuals panicking over the TikTok ban



I can’t believe I have to say this, BUT DON’T CALL 911 OVER TIKTOK.



Here’s audio of 911 dispatch from Anoka County, MN, requesting a welfare check on a caller, saying he’s… pic.twitter.com/2f21H5HsL5 — Nick Sortor (@nicksortor) January 19, 2025

Паника вынудила центры 911 по всей стране обрабатывать звонки, не связанные с чрезвычайными ситуациями, в том числе от подростков и детей, расстроенных из-за запрета TikTok.

В одном случае центр 911 округа Аноука, штат Миннесота, сообщил о звонке от человека, который был расстроен и заявил о своей любви к TikTok. Власти призывают граждан США прекратить использовать службы экстренной помощи для некритических вопросов, предупреждая, что это нарушает работу важнейших операций.

911 calls flood in across the U.S. as individuals panic over TikTok ban. pic.twitter.com/9hMHVXipR0 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 19, 2025