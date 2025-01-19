Глоба назвала три знака Зодиака, которые смогут жить как в сказке с 20 января

Белоснежная полоса счастья и успеха ждет тех, кто готов довериться звездам и следовать за своими мечтами. Настало время узнать, кого Вселенная щедро наградит в ближайшие недели.

Овны​

Первое место в списке везунчиков получают Овны, которые смогут выйти на новую ступень в своей профессии. Вам удастся сделать важную вещь, благодаря которой взор начальства, которое прежде не замечало вас, наконец обернется в вашу сторону. С этого момента все и переменится - уже через пару недель вы станете правой рукой своего руководства.

Близнецы

Близнецам удастся сказать «нет» своим страхам и отодвинуть их в сторону. Спустя долгое время перед вами откроется чистый путь, а за каждым новым шагом будет скрываться новая возможность. Вы даже станете решительнее и осмелитесь сменить место работы или переехать жить в другое место. И сделать это будет гораздо проще, чем вам может казаться сейчас.

Весы

Весы же смогут наладить личную жизнь. Если у вас имеются проблемы со второй половинкой, то вы сумеете их решить, причем без ущерба для каждого. А если вы еще не встретили человека, с которым были бы готовы связать свою жизнь, то вам выпадет такой шанс. Чувства будут настолько сильными, что даруют вам необычное вдохновение, которое проникнет и в другие сферы вашей жизни.