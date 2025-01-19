ФОТО 58-летняя Рената Литвинова показала фигуру в мини-юбке

58-летняя Рената Литвинова была запечатлена в черном полосатом лонгсливе, серой мини-юбке и кардигане. Актриса дополнила образ меховым воротником, плотными колготками, сумкой и солнцезащитными очками. Режиссер пришла на репетицию с распущенными волосами и без косметики.

Напомним, что Рената Литвинова и Земфира переехали в Париж в 2022 году после начала войны. В столице Франции актриса принимает участие в показах, снимается для обложек модных журналов и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.