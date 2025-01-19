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Почему новогодние обещания правильно питаться и заниматься спортом растворяются в воздухе?

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Ночной перекус
Ночной перекус Фото: Abai Bekenov/Shutterstock.com

Новый год - новая, лучшая жизнь. С такими мыслями многие провожают старый год и с ждут нового. Кто-то намерен учиться, кто-то - быстрее подняться по карьерной лестнице. И год за годом многие ставят себе цель питаться здоровее, сбросить лишние килограммы и заниматься спортом, о чем наглядно свидетельствуют заполненные в январе тренажерные залы, которые, правда, со временем все больше пустеют, пишет Rus.Tvnet.

Начало нового года - это всегда время размышлений, и во время этих размышлений многие из нас решают что-то изменить в своей жизни.

Правильно питаться и поддерживать физическую активность - это прекрасное обещание, которое должен дать себе каждый из нас, потому что это только улучшит качество нашей жизни. А если кому-то еще удастся избавиться от проблемных килограммов - вообще замечательно.

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