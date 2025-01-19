Почему новогодние обещания правильно питаться и заниматься спортом растворяются в воздухе?

Новый год - новая, лучшая жизнь. С такими мыслями многие провожают старый год и с ждут нового. Кто-то намерен учиться, кто-то - быстрее подняться по карьерной лестнице. И год за годом многие ставят себе цель питаться здоровее, сбросить лишние килограммы и заниматься спортом, о чем наглядно свидетельствуют заполненные в январе тренажерные залы, которые, правда, со временем все больше пустеют, пишет Rus.Tvnet.