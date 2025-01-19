Лучший французский шеф-повар запретил инспекторам гида Мишлен посещать его новый ресторан

Конфликт с Michelin

Вейра, которому в этом году исполняется 75 лет, открыл свой новый ресторан Le Restaurant Marc Veyrat в элитном горнолыжном курорте Межев. Стоимость ужина здесь составляет 450 евро с человека. Это его первое новое заведение после громкого скандала 2019 года, когда его ресторан La Maison des Bois был понижен с трех до двух звезд. Вейра тогда подал иск против Michelin, требуя убрать его ресторан из гида и объяснить причины решения. Суд он проиграл, а также был вынужден оплатить судебные издержки.

Причиной разногласий стало заявление инспектора, что в рецепте суфле использовался сыр чеддер. Вейра возразил, утверждая, что использовал местные сыры, такие как реблошон и бофор, а цвет был результатом добавления шафрана. «Они некомпетентны», - заявил он тогда и повторяет до сих пор.

Возвращение к истокам

La Maison des Bois теперь управляется дочерью шефа и переименован в Le Hameau de mon Père («Хутор моего отца») в его честь. «Я очень горжусь ею», - отметил Вейра, называя ресторан «волшебным местом».

Несмотря на прошлый опыт, Вейра признается, что скучал по работе в ресторане. Новый проект стал для него не только возвращением, но и попыткой избежать давления, которое сопровождает рестораны, попадающие в гид Michelin.

Риск инспекции Michelin