Французский шеф-повар Марк Вейра вновь оказался в центре внимания гастрономического мира. Спустя пять лет после проигранного судебного иска против знаменитого гида Michelin он сделал смелый шаг: запретил инспекторам гида посещать его новый ресторан.
Лучший французский шеф-повар запретил инспекторам гида Мишлен посещать его новый ресторан
Конфликт с Michelin
Вейра, которому в этом году исполняется 75 лет, открыл свой новый ресторан Le Restaurant Marc Veyrat в элитном горнолыжном курорте Межев. Стоимость ужина здесь составляет 450 евро с человека. Это его первое новое заведение после громкого скандала 2019 года, когда его ресторан La Maison des Bois был понижен с трех до двух звезд. Вейра тогда подал иск против Michelin, требуя убрать его ресторан из гида и объяснить причины решения. Суд он проиграл, а также был вынужден оплатить судебные издержки.
Причиной разногласий стало заявление инспектора, что в рецепте суфле использовался сыр чеддер. Вейра возразил, утверждая, что использовал местные сыры, такие как реблошон и бофор, а цвет был результатом добавления шафрана. «Они некомпетентны», - заявил он тогда и повторяет до сих пор.
Возвращение к истокам
La Maison des Bois теперь управляется дочерью шефа и переименован в Le Hameau de mon Père («Хутор моего отца») в его честь. «Я очень горжусь ею», - отметил Вейра, называя ресторан «волшебным местом».
Несмотря на прошлый опыт, Вейра признается, что скучал по работе в ресторане. Новый проект стал для него не только возвращением, но и попыткой избежать давления, которое сопровождает рестораны, попадающие в гид Michelin.
Риск инспекции Michelin
Хотя Вейра установил у входа в ресторан табличку, запрещающую инспекторам посещать его заведение, нет никаких гарантий, что они не появятся анонимно. Это означает, что ресторан все же может оказаться в следующем выпуске гида, как это случилось с южнокорейским шефом Юн-гвоном в 2019 году.
Уникальная кухня и сам шеф-повар
Посетители ресторана не только наслаждаются восьмиблюдным меню, включающим изысканные блюда, такие как тарталетка с лобстером и эмульсией из таволги, но и имеют возможность лично встретиться с шефом. Вейра в своем фирменном черном широкополом шляпе стал настоящей знаменитостью. «Я не хочу показаться эгоистом, но я - часть архитектуры», - с улыбкой отмечает он.
Свобода превыше всего
Несмотря на высокую цену, Вейра утверждает, что не стремится зарабатывать на новом проекте, а лишь хочет окупить расходы и достойно оплачивать труд своей команды. По его словам, конфликт с Michelin никак не повлиял на его успех: он владеет множеством других ресторанов и зарабатывает достаточно.
Протесты против давления Michelin
Вейра далеко не единственный шеф, выразивший недовольство гидом. Многие его коллеги жалуются на стресс, связанный с ожиданием новых рейтингов. Например, шеф Себастьян Бра отказался от участия в гиде, назвав это «ценой свободы». Однако через два года его ресторан неожиданно вновь появился в списке с двумя звездами.
Шеф Фредерик Менаж также избегает оценок Michelin, заявляя, что «единственные звезды, которые важны, - это те, что зажигаются в глазах гостей после волшебного ужина».
Гид Michelin по-прежнему остается значимой частью гастрономической культуры Франции, включив в свое издание 2024 года 639 ресторанов страны.