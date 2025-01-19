Ивана, Марла и Мелания: что известно о трех женах Дональда Трампа

Несмотря на их скандальный развод и раздел имущества, пара осталась в дружеских отношениях. Ивана даже присутствовала на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Бывшая помощница Белого дома Омароса Маниголт Ньюман говорила, что президент «постоянно» обращался за советом к Иване во время первой каденции.

Когда Ивана умерла 14 июля 2022 года в возрасте 73 лет, Дональд Трамп назвал ее «замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая вела замечательную вдохновляющую жизнь».

Марла Мейплз

После развода с Иваной Дональд продолжил отношения с Мейплз. Вскоре Марла забеременела четвертым ребенком политика. В 1993 году у них родилась дочь Тиффани, а через несколько месяцев Дональд и Мейплз поженились.

Их брак продлился всего несколько лет, и в 1997 году пара развелась. Их развод длился в суде два года - в течение которых Дональд Трамп познакомился со своей нынешней женой Меланией Трамп.

Марла Мейплз Фото: Jeff Christensen

Бизнесмен познакомился с Марлой во время теннисного матча знаменитостей в 1985 году, когда он еще был женат на своей первой жене. Сначала пара была просто друзьями, но впоследствии завязался роман, который они держали в тайне.

Трамп и Мейплз поженились 20 декабря 1993 года на экстравагантной церемонии в большом бальном зале отеля Plaza. На мероприятии присутствовали 1000 гостей. На невесте было платье Carolina Herrera и тиара Harry Winston стоимостью 2 миллиона долларов.