«Настоящий рай посреди дикой природы!» Дом известной эстонской пары ищет нового владельца

Йеспер Парве и Мари Оясаар-Парве вместе с семьей теперь обосновались в Вильянди, однако их дом на Хийумаа все еще ждет новую семью.

«Калана определенно стала одной из главных достопримечательностей Хийумаа. Летом сюда съезжаются люди со всей Эстонии - серферы, творческие и художественные личности, чтобы насладиться ощущением настоящего края света», - рассказывает Йеспер порталу Elu24 и добавляет, что за последние годы в Калане построили новую гавань, ресторан, а также много новых летних домов.

«Здесь очень дружелюбные люди и совершенно удивительная природа с множеством песчаных пляжей и сосновыми лесами. Настоящий рай для летнего отдыха. Дом, конечно, предназначен для проживания круглый год, так что, если кто-то хочет жить среди дикой природы даже зимой, такая возможность тоже есть», - подтверждает Парве.

Парве рассказывает, что дом уже посмотрели несколько заинтересованных покупателей, но определенного пока нет.

Ранее за дом с двумя спальнями пара просила 295 000 евро, но теперь цена снижена. Согласно данным портала kv.ee, дом стоит 249 000 евро.

«Мы вложили всю душу и творчество нашей семьи в строительство этого места и искренне надеемся, что оно поможет вам найти вдохновение и будет согревать будущих владельцев», - обещают Парве в объявлении и добавляют: «Новые владельцы также смогут сдавать дом в аренду в свое отсутствие»-

Дом Парве был построен в 2019 году, его общая площадь составляет 94 квадратных метра, а площадь всего участка - около 2900 квадратных метров.

Посмотреть объявление о продаже дома можно ЗДЕСЬ.

Йеспер Парве и Мари Оясаар поженились 21 июля 2022 года.

В их семье растут трое детей: Аарон Трой, родившийся в 2014 году, Тор Рагнар, появившийся на свет в 2018 году, и Мария Луна, которая родилась в начале 2022 года.