ГОРОСКОП НА 19 ЯНВАРЯ У Близнецов эмоциональный фон в течение дня будет меняться, а Весы получат неожиданные подарки

Рак

Не стоит вести важные разговоры в первой половине дня. В это время будет трудно и собраться с мыслями, и найти верный тон. Некоторых Раков к тому же будет раздражать необходимость снова и снова объяснять очевидное, а понять их с полуслова смогут далеко не все. Но поссориться со всеми вокруг вы не успеете, поскольку ситуация вскоре изменится к лучшему. Вторая половина дня, напротив, подойдет для обсуждения серьезных вопросов. Неважно, будут ли они касаться работы, вашей личной жизни или какой-то иной сферы. В любом случае удастся найти отличное решение, и вы сразу почувствуете себя увереннее.

Лев

День едва ли принесет какие-то важные победы и кардинальные перемены, но пройдет приятно. Наверняка найдутся поводы для радости, да и в хороших новостях не будет недостатка. Стоит пообщаться в неформальной обстановке с коллегами и другими людьми, разделяющими ваши профессиональные интересы: это будет полезно. Не все Львы сегодня смогут действовать по плану. Многим представителям знака придется импровизировать, на ходу придумывать что-то новое. Справитесь вы с этим отлично. Но к вечеру может накопиться усталость; оставьте время для спокойного отдыха.

Дева