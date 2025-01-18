Брат Анджелины Джоли и его жена собирались разводиться через 15 дней после свадьбы, но передумали

51-летний Джеймс Хейвен и 42-летняя звезда реалити-шоу Роми Имбелли поженились 12 августа 2024 года, а уже 27 августа она подала ходатайство о расторжении брака. Спустя месяц сам Хейвен также попросил суд аннулировать брак по тем же основаниям. Еще через месяц пара подала другие необходимые документы, однако после этого подвижек в деле не было.

Сейчас в ответ на запрос издания Имбелли сообщила, что адвокаты пары занимаются отменой иска об аннулировании брака, а сами они «счастливы быть снова вместе». По всей видимости, решение расторгнуть брак (как и уведомить о подозрении в мошенничестве) было принято в порыве ссоры - ранее Роми рассказывала в соцсетях, что поссорилась с мужем на следующий день после свадьбы и несколько месяцев не общалась с ним.

О свадьбе Хейвен и Имбелли, знакомых больше 20 лет, стало известно после публикации кадров с торжественной церемонии, которая состоялась в начале января 2025 года в узком кругу. Судя по видео, Хейвен был очень растроган свадебной клятвой невесты и едва сдерживал слёзы.

На церемонии присутствовал отец Джеймса, 86-летний актер Джон Войт, с которым он долгое время был в ссоре. Однако 49-летняя Анджелина Джоли, которая практически в это же время завершила скандальный развод с Брэдом Питтом, проигнорировала событие.

При этом ранее в прессе обсуждались специфические отношения брата и сестры, которые признавались в особенной связи, а на церемонии вручения премии «Оскар» в 2000 году поцеловали друг друга в губы перед камерами.

Этот брак стал первым для Джеймса Хейвена, который ушел из актерства в 2013 году. Имбелли в прошлом была замужем за музыкантом Дасти Рэем и шеф-поваром Чарльзом Имбелли, от которого у нее есть дочь.