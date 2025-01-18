Без Парижа и Венеции: небанальные направления романтической поездки на День Валентина

Издание Independent предложило несколько оригинальных направлений, которые лучше всего подойдут для путешествия на 14 февраля, но не испортят впечатление толпами туристов или высокими ценами.

Пула вместо Дубровника

Благодаря прекрасному расположению на берегу Средиземного моря, уютным набережным с изысканными кафе и ресторанам и выразительной средневековой архитектуре, Дубровник, является популярным у влюбленных. Но на севере Хорватии есть менее знаменитый, но от того и значительно интереснее городок Пула.

Этот город выглядит не столь роскошно, но здесь есть амфитеатр римских времен, где можно побродить, живописное побережье для купания и аутентичные таверны, где можно попробовать наливки винодельческого региона Истрия без вездесущих толп Дубровника.

Наслаждайтесь морскими прогулками, наблюдая за танцами дельфинов, средиземноморскими блюдами и оживленными ночами в шумных барах после захода солнца в историческом городе.

Анси вместо Венеции

Городок Анси на юго-востоке Франции известен как Альпийская Венеция - и не зря. Этот средневековый город на канале имеет несколько водных путей, проходящих через центр, питающийся соседним озером Анси, расположенным на фоне заснеженных горных вершин.

Здесь также есть очаровательный старый город с мощеными улицами и домами пастельных тонов. Город конкурирует с Венецией по живописной красоте и имеет дополнительное преимущество знаменитого озера, которое посетители могут исследовать на прогулочных лодках или пешком, следуя тропами вокруг края воды.

Феррара вместо Флоренции