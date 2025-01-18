Зимний холод и сухой воздух в помещениях влияют на нашу кожу и здоровье. Мороз и сухой воздух могут легко вызвать сухость кожи, раздражение и даже проблемы со здоровьем, если не ухаживать за телом должным образом. В то же время зимой мы потеем меньше, что может создать ложное впечатление, что ежедневное мытье тела не так важно.
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Врач рассказал, за чем следует ухаживать больше всего зимой
Доктор медицинских наук и старший научный сотрудник клиники Vera в Стамбуле Нахид Али выделила два самых важных участка тела, которые нужно мыть зимой. В интервью для The Sun врач сказала, что в холодное время года люди недостаточно заботятся о своем лице и ногах. «Однако недостаточный уход может привести ко множеству проблем со здоровьем», - отметила она и рассказала, что нужно делать, чтобы избежать этих проблем.