Врач рассказал, за чем следует ухаживать больше всего зимой

Зимний холод и сухой воздух в помещениях влияют на нашу кожу и здоровье. Мороз и сухой воздух могут легко вызвать сухость кожи, раздражение и даже проблемы со здоровьем, если не ухаживать за телом должным образом. В то же время зимой мы потеем меньше, что может создать ложное впечатление, что ежедневное мытье тела не так важно.